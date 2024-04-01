Кабмин РФ утвердил решение о беспошлинном ввозе до 100 тыс. т томатов до 31 мая

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление, в соответствии с которым до 31 мая 2024 года импорт томатов в объеме до 100 тыс. тонн освобождается от уплаты таможенной пошлины.

"Решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", - говорится в пресс-релизе правительства.

Таможенные льготы будут распространяться на ввоз среднеплодных и крупноплодных томатов за исключением томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы.

В постановлении утверждены правила распределения объемов продукции и правила выдачи участникам внешнеторговой деятельности документов, необходимых для беспошлинного ввоза. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз.

Постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию отдельных видов томатов. Оно было принято 26 января 2024 года.

Ставка базовой пошлины на импорт томатов составляет 10% от таможенной стоимости, но не менее 0,053 евро за кг.

Как сообщалось, предложение о беспошлинном ввозе томатов подготовил Минсельхоз. Речь шла об импорте 130 тыс. тонн. Совет ЕЭК снизил этот показатель до 100 тыс. тонн.

Как заявлял в январе министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, "наблюдается тенденция по частичному переориентированию наших сельхозпроизводителей с одних видов помидоров на другие". "Кроме того, растет потребительский спрос. В связи с невозможностью резкого увеличения производства тепличных томатов, сбалансировать рынок в краткосрочной перспективе помогут импортные поставки", - отмечал он. В частности, речь идет о поставках из Турции, Китая, Египта и Ирана, продукция которых может быть сопоставима по ценам с отечественным производством.

По данным Росстата, с начала года (по 25 марта) цены на помидоры в РФ выросли на 20,4%.