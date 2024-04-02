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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Ракетная опасность объявлена в Белгороде

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе области.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место.", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

В ночь на 2 апреля о введении режима воздушной опасности в регионе сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вячеслав Гладков Игорь Артамонов Белгородский район Липецкая область
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