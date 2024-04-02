Военные РФ сообщили о 190 групповых ударах по объектам на Украине за март

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедший месяц нанесли 190 групповых и два массированных удара по украинским объектам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По его словам, это асимметричный ответ на действия Киева, который пытается перенести конфликт на территорию России, "прибегает к актам терроризма, обстрелам мирного населения".

"Несмотря на отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения, Киев по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российской армии", - сказал министр обороны РФ.