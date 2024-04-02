Кассация поддержала взыскание с Шишханова и соответчиков 17,9 млрд рублей в пользу "Траста"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании по иску банка "Траст" с бывшего основного владельца Рост банка Микаила Шишханова, бывших топ-менеджеров банка Кирилла Любенцова и Александра Лукина, а также Владимира Кирюши и кипрской Forcipe Investments Ltd 17,9 млрд рублей.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - сказано на сайте суда.

Иск был подан в связи с заключением банком в 2017 году убыточной сделки по приобретению акций ОАО "ОТД "Ясенево" у компании Malarton Holdings Limited (ликвидирована). Бенефициарами по сделке выступили Кирюша, Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services, которые также указаны в числе ответчиков.

13 декабря 2021 года суд назначил финансово-экономическую экспертизу по иску.

В определении суда тогда отмечалось, что экспертиза должна определить рыночную стоимость 106 млн 953 тыс. 895 обыкновенных бездокументарных акций (99,2% уставного капитала) АО "ОТД Ясенево" по состоянию на 28 августа 2017 года.

В связи с назначением экспертизы суд тогда приостановил производство по делу.

Банк непрофильных активов "Траст" в сентябре 2020 года подал два иска о взыскании в совокупности 329 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Бинбанка, включая его прежнего владельца Микаила Шишханова. В качестве третьих лиц в заявлении указаны Центробанк и его дочерняя структура - Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

В банке "Траст" уточняли, что иски были поданы к этим лицам, потому что они контролировали санируемый Рост банк. Сначала его санацией занимался Бинбанк, но в декабре 2015 года Шишханов выкупил акции Рост банка. В сентябре 2017 года Рост банк вошел в группу Бинбанка в рамках финансового оздоровления последнего, а впоследствии был присоединен к "Трасту". На баланс "Траста" также были переданы непрофильные активы Бинбанка.

Иск на 306,5 млрд рублей был подан в связи с одобрением этими лицами сделок, причинивших ущерб банку, в том числе сделок по взносу денежных средств в уставные капиталы ООО "Рост капитал" и ООО "Рост инвестиции" (дочерние структуры Рост банка - ИФ), а также сделок, связанных с приобретением неликвидных ценных бумаг, выдачей невозвратных кредитов. Иск охватывает период с 2015 по 2017 год.

В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. Регулятор 21 сентября объявил о финансовом оздоровлении группы Бинбанка через ФКБС. В рамках санации ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием ЦБ банку - "ФК Открытие".

В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".

Арбитражный суд Московской области 3 июля 2023 года по собственному заявлению признал Шишханова несостоятельным (банкротом). Суд открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

На одном из заседаний представитель Шишханова заявил, что обязательства должника в 12 тысяч раз превышают стоимость его имущества. По его словам, в настоящее время в собственности Шишханова находятся два жилых помещения стоимостью около 70 млн рублей. Других доходов у него нет. При этом размер обязательств превышает 853 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 23 января 2024 года по собственному заявлению признал Любенцова банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 26 марта суд признал обоснованным требование "Траста" к Любенцову в размере 17,9 млрд рублей основного долга и включил эту сумму в его реестр кредиторов.