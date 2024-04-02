Российские военные за сутки сбили 195 украинских дронов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 195 украинских беспилотников, а также уничтожили цех производства и обслуживания дронов ВСУ, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания дронов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18374 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15680 танков и других боевых бронированных машин, 1261 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8629 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20530 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.