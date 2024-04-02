Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Российские военные за сутки сбили 195 украинских дронов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 195 украинских беспилотников, а также уничтожили цех производства и обслуживания дронов ВСУ, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания дронов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18374 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15680 танков и других боевых бронированных машин, 1261 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8629 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20530 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.

HIMARS ВСУ Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России ищет решение проблем с приемом "Мира" за границей

Тиньков не смог оспорить решение суда о взыскании с него 20 млн руб. по иску Дерипаски

Тиньков не смог оспорить решение суда о взыскании с него 20 млн руб. по иску Дерипаски

Главкомом ВМФ России назначен адмирал Александр Моисеев

Главкомом ВМФ России назначен адмирал Александр Моисеев

Поврежденные после атаки дронов здания в Елабуге будут восстановлены

В РФ начали создание цифрового профиля иностранца в целях контроля за миграцией

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

С начала СВО в РФ выявили 438 причастных к поджогам военкоматов и ж/д объектов

Нападение на Crocus City Hall

Путин сообщил об анализе действий всех служб и организаций, отвечавших за Crocus

Путин потребовал установить бенефициаров терактов в России

Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов ветеранов боевых действий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });