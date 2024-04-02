КС указал, что штрафы за однотипные валютные нарушения должны суммироваться и рассматриваться вместе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ исключил возможность взимания одного штрафа вместо нескольких за однотипные валютные нарушения, но установил более простой порядок их наложения и проверки законности – в одном производстве, а не по каждому в отдельности.

Соответствующее постановление КС РФ опубликовал по итогам рассмотрения жалоб ООО "Воплощение" и ООО "Сибтек", которые просили проверить на соответствие Конституции РФ ряд норм Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) об ответственности за нарушение валютного законодательства и возможности применения к ранее совершенным деяниям закона, смягчающего ответственность (часть 1 статьи 15.25, статья 1.7, пункт 2 статьи 31.7 и статья 31.8 КоАП).

Обе компании в 2020-2021 годах были оштрафованы за выплату зарплат сотрудникам-нерезидентам РФ наличными в своих кассах вопреки требованию законодательства делать это исключительно через счета в уполномоченных банках. Налоговые органы установили множество эпизодов нарушений, по каждому из них был назначен штраф. Совокупный их размер в материалах дела не приводится, подсчитать его затруднительно, но он велик по меньшей мере в относительном выражении, так как на тот момент санкция части 1 статьи 15.25 КоАП предусматривала возможность наложения взыскания в размере от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции.

Оспорить привлечение к административной ответственности компаниям не удалось, свидетельствуют материалы последовавших арбитражных споров. Однако затем "Воплощение" и "Сибтек" попытались воспользоваться внесенными в первом полугодии 2022 года послаблениями в КоАП. Сначала в нем появилось указание на то, что за выявленные в ходе одной проверки однотипные нарушения нужно наказывать не по отдельности, а один раз (ФЗ-70). Позднее штрафы были снижены – до 20-40% суммы незаконной валютной операции.

Однако получить по одному штрафу вместо множества двум упомянутым компаниям не удалось. Суды исходили из того, что для них смягчения ответственности не произошло, поскольку размер штрафа все равно рассчитывается от сумм незаконных валютных операций.

После этого и "Воплощение", и "Сибтек" обратились в КС РФ. Последний, в частности, настаивал на неправомерности примененного подхода, который, по мнению компании, "юридически обесценивает саму суть принятия ФЗ-N70". Оба заявителя сомневались в конституционности примененных в их случаях норм КоАП, поскольку они в трактовке судов не позволяют наказывать за совершение однотипных нарушений однократно в случае исчисления размера взыскания не в твердой сумме, а в процентах (долях) от осуществленной валютной операции.

КС РФ по итогам рассмотрения жалоб счел спорные нормы соответствующими Конституции РФ и подтвердил, что с заявителей верно взыскивают штрафы за каждое нарушение. Смягчение законодательства затронуло только тех, кому взыскание назначается в фиксированном размере или оно ограничено каким-то пределом, и не распространилось на ситуации, когда совокупный размер штрафа зависит от суммы нарушений, счел суд. Это решение законодателя было осуществлено в рамках предоставленной ему дискреции (решение должностным лицом или госорганом относящегося к его ведению вопроса по собственному усмотрению), подчеркивается в постановлении КС РФ.

Облегчение для бизнеса при подобных нарушениях, по мнению судей, произошло только в одном – административная процедура стала проще: появилась возможность считать одним нарушением сразу несколько выявленных в ходе одной проверки и выносить, соответственно, одно постановление о правонарушении. "Вынесение одного постановления о назначении административного наказания вместо двух и более некоторым образом упрощает для лица процедуру обжалования привлечения его к административной ответственности в вышестоящий государственный орган и (или) в суд", - говорится в опубликованном постановлении КС РФ.

По мнению КС РФ, теперь суды должны исходить из того, что постановления о привлечении к ответственности за выявленные в ходе одной проверки валютные правонарушения должны рассматриваться в качестве одного, но с суммированием штрафов. Отмена ранее вынесенных постановлений и принятие одного общего за все нарушения не требуется, их можно обжаловать в рамках одного производства в суде, отметил суд.