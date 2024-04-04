Зюганов ожидает, что Госдума утвердит премьер-министра 8 мая

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассчитывает, что 8 мая, на следующий день после вступления Владимира Путина в должность президента, Госдумой будет утверждён премьер-министр в новом составе кабинета министров, а к 20 мая будет обновлено правительство РФ.

"Согласно Конституции, президент должен вступить в должность не позднее 7 мая, так и будет. И процедура хорошо прописана, она состоится в Кремле. Дальше вступает в силу уже День Победы, и на День Победы надо выходить уже со всем составом верховного руководства. Это моя версия, что восьмого мая будет заседание Госдумы, когда президент в соответствии с Конституцией внесёт кандидатуру премьер-министра", - сказал Зюганов на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что согласно уже новому порядку Дума утверждает вице-премьеров и всех министров, исключая силовиков. "На мой взгляд, процедура согласования со всеми фракциями продлится в пределах пяти-шести часов, неделя потребуется для того, чтобы рассмотреть состав правительства, и в принципе к 20 мая должен быть полный кабинет", - сказал руководитель ЦК КПРФ.

Вместе с тем, "учитывая, что идёт война, все процессы должны быть резко ускорены", считает Зюганов. "Я сторонник того, чтобы не оставлять ни на один день ни один пост без надёжного, сильного, грамотного человека, который несёт ответственность за безопасность страны, за работу производства, за образование, за культуру - за всё, что связано с жизнедеятельностью в чрезвычайных условиях", - отметил политик.