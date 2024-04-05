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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Власти Петербурга усилили контроль безопасности в общественных местах

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге усилен контроль безопасности в местах массового пребывания людей, сообщает в пятницу пресс-служба городского правительства.

"Мы принимаем дополнительные меры защиты (...) Ситуация предъявляет повышенные требования к нашей общей работе по противодействию терроризму. Обеспечение безопасности объектов и мест массового пребывания должно быть приоритетом в работе руководителей всех уровней. Формальный подход недопустим", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова, сказанные по итогам внеочередного заседания антитеррористической комиссии Петербурга и городского оперативного штаба.

Отмечается, что в Петербурге введен постоянный контроль за работой спортивных сооружений, транспорта, торгово-развлекательных центров, школ, больниц, вузов и театров.

"Усилен контроль безопасности на объектах здравоохранения, образования, жизнеобеспечения, энергетики, социальной инфраструктуры, спорта, культуры и религиозной жизни. Разрабатывается дополнительный комплекс антитеррористических мер, усилена профилактическая работа, в том числе направленная на повышение личной бдительности горожан", - говорится в сообщении.

Александр Беглов Петербург
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