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Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, продолжительность полета составила более 12 часов.

Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, чьи слова привели в Минобороны.

Как сообщил Кобылаш, "летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей".

Чукотское море расположено между Чукоткой и Аляской.

Стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Минобороны РФ Ту-95МС Су-35 Чукотское море
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