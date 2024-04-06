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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

После украинских обстрелов ДНР в субботу пострадали 11 человек, включая детей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В результате обстрелов ДНР в субботу пострадали 11 мирных жителей, среди пострадавших есть дети, сообщает глава республики Денис Пушилин.

"ВСУ сегодня вечером обстреляли Буденновский район Донецка, целенаправленно били по жилому массиву. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Он уточнил, что "всего на данный момент (на территории республики) пострадали 11 мирных жителей, включая двоих детей, всем им оказывается медицинская помощь".

ДНР Денис Пушилин
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