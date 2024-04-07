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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Более 120 домов подтоплено на Алтае

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае Более в 42 населенных пунктах подтоплен 121 дом и 513 приусадебных участков, на 6 участках автодорог действуют ограничения, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Два пункта временного размещения развернуты в Михайловском районе, размещены 18 человек. Около 147 тыс. кубометров откачено талой воды", - говорится в сообщении.

Также в низменных участках отсыпано около 3,4 тыс. кубометров грунта.

Последствия паводка устраняют 1423 человека, 637 единиц техники.

МЧС России Алтай
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