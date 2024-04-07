Пожар на площадке с контейнерами для горючего в Уфе потушен

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в уфимском микрорайоне Сипайлово, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС по республике.

"На открытой площадке произошло загорание пустых пластиковых кубовых емкостей, огонь быстро перекинулся на рядом расположенное двухэтажное здание автосервиса", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 200 кв. метров. Погибших и травмированных нет. К тушению привлекались 48 человек и 12 единиц техники.

Для замера уровня вредных веществ в воздухе привлечена лаборатория регионального Госкомитета по ЧС.