Путин будет участвовать в мероприятиях по случаю Дня космонавтики

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню космонавтики, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

В связи с этим программа напоминает, что космодром Восточный (Амурская область) находится под контролем главы государства "от первого бетонного основания и до первого старта, и сейчас тоже".

Кроме того, в графике президента на неделю рабочие встречи и совещания с членами Совета безопасности страны, говорится в программе.