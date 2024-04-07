Девушка погибла в ходе отражения воздушной атаки в Белгородской области

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В результате отражения воздушной атаки со стороны Украины в селе Шагаровка погибла девушка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, четыре человека пострадали, в том числе два ребенка. "Двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков.

Ранее в воскресенье в Белгороде и Белгородском районе сообщалось о ракетной угрозе.