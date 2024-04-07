Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Девушка погибла в ходе отражения воздушной атаки в Белгородской области

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В результате отражения воздушной атаки со стороны Украины в селе Шагаровка погибла девушка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, четыре человека пострадали, в том числе два ребенка. "Двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков.

Ранее в воскресенье в Белгороде и Белгородском районе сообщалось о ракетной угрозе.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медики фиксируют медленную положительную динамику у раненого губернатора Чибиса

ВСУ атаковали дроном купол энергоблока Запорожской АЭС

Паводок в России

В Орске из-за паводка за медпомощью обратились 99 человек

Паводок в России

Власти Кургана объявили превентивную эвакуацию для жителей СНТ рядом с дамбой

Путин будет участвовать в мероприятиях по случаю Дня космонавтики

Паводок в России

В Орске из-за угрозы подтопления эвакуируют жителей еще одного микрорайона

Паводок в России

Ущерб от паводка в Оренбуржье составит порядка 21 млрд руб.

Ущерб от паводка в Оренбуржье составит порядка 21 млрд руб.
Паводок в России

Пик паводка в Оренбуржье ожидается 10 апреля

Паводок в России

Путин обсудил ситуацию с паводками с главами Тюменской и Курганской областей

Паводок в России

Мост в Кургане через реку Тобол закроют из-за паводка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });