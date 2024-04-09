Предварительное заседание об обращении активов "Макфы" в доход РФ началось в Челябинске

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Челябинска начал предварительное заседание по иску Генпрокуратуры об обращении активов "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Заседание должно было начаться в 9:00 по местному времени (7:00 по Москве), однако задержалось более, чем на полчаса.

Для заседания был предоставлен один из самых вместительных залов Центрального райсуда.

Интересы ответчиков представляют 10 адвокатов, для размещения которых принесли дополнительный стол и стулья, поменяли расстановку столов.

В зале присутствуют региональные и федеральные СМИ.

Как сообщалось, 28 марта замгенпрокурора РФ в интересах Российской Федерации подал в Центральный районный суд Челябинска иск к "Макфе", одному из крупнейших в России производителей макарон, и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход государства имущества ответчиков. Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний.

Согласно данным в картотеке суда, по делу выдано 95 исполнительных листов, часть из них возвращены.

В исковом заявлении (копия предоставлена "Интерфаксу" адвокатом Игорем Труновым, представляющим интересы ответчиков по иску) Генпрокуратура РФ требует обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. По данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов. Управление бизнес-активами ответчики, по информации Генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В данный концерн входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - 13,6 млрд рублей.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.