НАК выработал меры безопасности на объектах, которые могут стать целями терактов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) выработал дополнительные меры по усилению безопасности на объектах, которые могут стать целями террористических атак.

"На заседании было подчеркнуто, что быстро меняющаяся обстановка требует дальнейшего совершенствования совместных действий государственных органов, в связи с чем определены дополнительные меры по усилению безопасности объектов вероятных террористических посягательств и совершенствованию подготовки специалистов, осуществляющих антитеррористические и противодиверсионные мероприятия", - сообщили в НАК во вторник по итогам заседания комитета.