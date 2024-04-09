Минобороны РФ сообщило об отражении 15 контратак ВСУ на двух направлениях

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ на авдеевском направлении и четыре - на донецком, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой народной республики (ДНР)", - сказано в сообщении.

Потери ВСУ на авдеевском направлении за сутки составили до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две 155 мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 122 мм гаубицу Д-30, информирует Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр (ДНР). Кроме того, отражены четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районе населенного пункта Красное (ДНР), сказано в сообщении.

По данным ведомства, на этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 480 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 105 мм орудие L119, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122 мм гаубицу Д-30 и 100 мм противотанковую пушку "Рапира".

На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение формированиям 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны (ДНР). Потери противника составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица М777, 105 мм орудие М119, 152 мм САУ "Акация" и две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", говорится в сводке.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное (ДНР). Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155 мм гаубица FН-70, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщает министерство обороны РФ.

На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять пикапов, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожен склад БПЛА, говорится в сводке.

Российские военные в течение суток сбили 236 украинских беспилотников, одну противокорабельную ракету "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, помимо этого, российскими военными уничтожена радиолокационная станция, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 19917 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15732 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8753 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20791 единица специальной военной автомобильной техники", - сказали в министерстве.