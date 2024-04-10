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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, утром в среду выбросил столб пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

По ее данным, пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км.

"В городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Превышение ПДК по вулканическим газам оборудованием газоанализатора не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низколетящих воздушных судов.

Северные Курилы Парамушир Эбеко
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