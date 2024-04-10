В оренбургском Кувандыке остановился подъем воды в Урале

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Подъем воды в реке Урале районе Кувандыка Оренбургской области прекратился, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, по данным на 8:00, уровень реки в районе села Новоуральск остановился на отметке 590 см, в районе поселка Урал - на 600 см.

"За ночь Сакмара в районе Кувандыка поднялась еще на 3 см, итого 453 см. В районе Большого Чураево наблюдается спад, за ночь вода упала на 5 см, на утро уровень 570 см" - отмечается в сообщении.

В свою очередь глава Кувандыкского городского округа Илья Ермолаев уточнил в своем телеграм-канале, что река "Кураганка вчера упала на 40 см, сегодня утром поднялась на 30 см, а сейчас опять идtт спад".

"То есть при подъёме такого уровня уже не было, это хорошо! Урал стабилен, держится на одной отметке, прибавки нет", - написал он.

"Много фейков в соцсетях. Вчера в ЕДДС было более 200 звонков и мне лично полсотни только по одному вопросу: почему отключают холодную воду. Такой официальной информации не было! Люди путают разные каналы с официальными пабликами администрации", - добавил Ермолаев.