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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

В московском регионе пройден пик весеннего половодья

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пик половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден, по нашим оценкам, оно продлится еще одну-две недели",- сказал Бирюков журналистам.

По его словам, в настоящее время продолжается плавное наполнение водохранилищ, объем талого стока находится на уровне многолетних значений. Пропуск половодья в столичном регионе проходит в штатном режиме.

Бирюков отметил, что подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Был утвержден специальный регламент, в котором закреплены зоны ответственности служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья.

Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем – Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тыс. кв.км, напомнил заммэра.

Москва
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