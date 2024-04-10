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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

В Таганроге объявили отбой угрозы атаки БПЛА

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Таганроге объявлен отбой угрозы атаки БПЛА, такое сообщение в 10:08 опубликовал в Telegram мэр города Андрей Фатеев.

Предупреждение об угрозе такой атаки появилось в его канале в 9:42. Таким образом, тревога продолжалась 26 минут.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о приведении в готовность для отражения возможной атаки сил и средств ПВО.

12 марта Фатеев также сообщал об угрозе атаки БПЛА на город. После губернатор сообщил об отражении атаки за пределами города.

Андрей Фатеев Таганрог
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