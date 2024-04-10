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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Военные РФ заявили об уничтожении базы ВСУ с 32 гаубицами и двух цехов сборки дронов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по базе с 32 украинскими гаубицами Д-20, двум цехам сборки беспилотников, объекту подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также сбили 172 дрона, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися тридцатью двумя 152 мм гаубицами Д-20, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также нанесены удары по военнослужащим и технике ВСУ в 128 районах.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 172 украинских беспилотных летательных аппарата, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - сказали в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
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