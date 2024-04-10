Военные РФ отразили 11 контратак ВСУ на авдеевском направлении, 4 - на донецком

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили 11 атак вооружённых сил Украины на авдеевском направлении, четыре - на донецком сообщает министерство обороны РФ в среду.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой народной республики (ДНР)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, четыре атаки противника отражены на донецком участке фронта.