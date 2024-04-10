Пять человек ранены в результате украинского обстрела Лисичанска

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пятеро мирных жителей Лисичанска получили ранения в результате обстрелов украинской армией за сутки, сообщила глава Минздрава Луганской народной республики Наталья Пащенко.

Во вторник осколочные ранения различной степени тяжести получили 53-летний мужчина и 74-летняя женщина. В среду в результате ранения получили еще трое мирных граждан. Пащенко написала в телеграм-канале, что пострадавшие получили осколочные ранения живота, таза и конечностей, а один из них - серьезное ранение головы.

"Всем раненым была оказана вся необходимая медицинская помощь", - добавила Пащенко.