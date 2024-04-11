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Совет при президенте не поддержал идею ограничить детей в выражении своего мнения

Совет при президенте не поддержал идею ограничить детей в выражении своего мнения
Фото: Felipe Rodriguez/VW Pics/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект, авторы которого ограничивают детей в выражении собственного мнения и предлагают определение понятия "интересы ребенка".

Изменения предложено внести в статью 57 Семейного кодекса РФ.

Авторы законопроекта предлагают, во-первых, исключение права ребенка выражать свое мнение, в том числе положения об обязательном учете мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, с одновременным введением нормы об обязательном учете мнения родителей в ходе любого судебного или административного разбирательства по вопросу, затрагивающему интересы ребенка.

Также предлагается дополнить указанную статью СК РФ определением понятия "интересы ребенка", и в-третьих, включить в нее исчерпывающие перечни "наивысших" и "важнейших" интересов ребенка.

"Совет категорически против того, чтобы игнорировать мнение ребенка. Дети имеют право выражать свое мнение по вопросам, затрагивающим их жизнь. Кроме того, ребенок может дать дополнительную информацию судьям о его предпочтениях, отношениях с родителями и другими факторах, которые могут повлиять на принятие решения о том, с кем останется ребенок после развода. Таким образом, будут наилучшим образом поддержаны интересы и благополучие ребенка, обеспечена его стабильность в сложный период развода родителей", - сказал журналистам по итогам заседания председатель Совета, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Павел Крашенинников Семейный кодекс
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