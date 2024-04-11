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ФАС за I кв. оштрафовала газораспределительные организации на 76 млн рублей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служа (ФАС) за первый квартал 2024 года оштрафовала газораспределительные организации на 75,6 млн рублей.

Служба выявила 174 нарушения в рамках социальной газификации и 49 - в рамках стандартного техприсоединения к газу, сообщили её представители на сессии "Новые правила подключения к газу" - практического семинара в сфере тарифного регулирования.

Основными нарушениями являются затягивание сроков подключения, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, навязывание невыгодных условий.

ФАС
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