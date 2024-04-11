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Путин поручил заранее готовиться к восстановлению пострадавшего от паводков жилья

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам заранее готовиться к восстановлению пострадавшего от паводков жилья граждан и инфраструктуры вне зависимости от того, сошла вода в местности, или еще не поступила.

"Где-то вода не пришла еще, где-то она еще не ушла, но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья, прежде всего жилья, ну и инфраструктуры, конечно. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.

Отдельно президент поручил главе МЧС России Александру Куренкову представлять ежедневные доклады по ситуации в регионах. "Минздрав работает, местные медики, коллеги в регионах тоже работают, все налажено в целом. Надеюсь, что вот такая слаженная работа и будет продолжена, и мы минимизируем все риски и последствия. Прошу докладывать регулярно", - сказал Путин.

И добавил: "Александр Вячеславович (Куренков - ИФ), завтра доложите. Не буду терзать всех руководителей регионов, губернаторов, все работают на местах, ну а вы докладывайте ежедневно".

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