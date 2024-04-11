Путин определил предельную численность центрального аппарата Минобороны РФ

Она составила 13 200 человек

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предельная численность центрального аппарата Министерства обороны РФ определена в количестве 13 200 человек.

"Установить предельную численность центрального аппарата министерства обороны Российской Федерации в количестве 13 200 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4 930 человек", - сказано в документе.

Указ датирован 11 апреля 2024 года и вступает в силу со дня его подписания. Документ предполагает внесение изменений в соответствующий указ президента РФ от 16 августа 2004 года.

В 2018 году указом президента России предельная численность центрального аппарата министерства обороны РФ была увеличена на 200 человек - до 10 740 единиц, включая 4 930 госслужащих. В 2004 году она составляла 10 350 человек.