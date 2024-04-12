Опасность атаки дронов объявлена в Воронежской, Курской и Белгородской областях

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки беспилотников на территории региона.

"Внимание! На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал Гусев в своем телеграм-канале в пятницу.

Почти одновременно губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об объявлении в регионе опасности атаки беспилотников.

"Курская область: опасность атаки БПЛА", - написал глава региона в телеграм-канале. Он отметил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Об опасности атаки беспилотников территории региона предупредило в пятницу и главное управление МЧС по Белгородской области. "Объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении оперативного ведомства в пятницу.