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Вузы и колледжи РФ выпустят в этом году почти 1,7 млн молодых специалистов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские вузы в этом году выпустят 823,5 тысяч человек, средние специальные учебные заведения - 860 тысяч, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"У нас достаточно большой выпуск из высших учебных, средних специальных учебных заведений - это практически 1 млн 700 тыс. человек. Высшее образование в этом году выпускает 823,5 тыс. молодых специалистов. Мы видим тенденцию к росту по сравнению с уровнем прошлого года", - сказала Голикова, выступая в пятницу на открытии регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства на выставке "Россия" (ВДНХ).

Она добавила, что на рынок труда из колледжей в этом году выйдут 860 тыс. человек, чуть более 45% из которых составляют специалисты, подготовленные для работы в технологичных отраслях.

"2024 год будет ознаменован первым выпуском нашего флагманского проекта "Профессионалитет". Мы ожидаем выпуск на рынок труда порядка 138 тыс. молодых специалистов", - отметила вице-премьер.

Татьяна Голикова
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