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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

На юге России с 13 по 15 апреля ожидается высокая пожарная опасность

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - С 13 по 15 апреля в Южном федеральном округе, а также в некоторых районах Центрального Черноземья и в Приморском крае прогнозируются высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в целом ряде областей, где температура высокая - выше плюс 20 градусов - и осадков мало, с 13 по 15 апреля высокая пожарная опасность, а в республике Крым - чрезвычайная пожарная опасность", - сказал он.

Он уточнил, что высокая пожарная опасность будет в Курской, Белгородской, Воронежской областях, во всем Южном федеральном округе и на севере Дагестана, а также на юге Приморья.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Приморский край ЮФО
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