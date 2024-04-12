Белгородский губернатор сообщил о двух сбитых дронах в Белгородском районе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородском районе ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ никто из мирных жителей не пострадал, в поселке Дубовое осколками поврежден один автомобиль. Информация о последствиях уточняется", - написал он в Telegram.

В 17:30 он сообщил, что в Белгороде и пригороде объявлена ракетная опасность. В 18:06 ее отменили.