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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Белгородский губернатор сообщил о двух сбитых дронах в Белгородском районе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородском районе ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ никто из мирных жителей не пострадал, в поселке Дубовое осколками поврежден один автомобиль. Информация о последствиях уточняется", - написал он в Telegram.

В 17:30 он сообщил, что в Белгороде и пригороде объявлена ракетная опасность. В 18:06 ее отменили.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Дубовое Белгородская область
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