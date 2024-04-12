Директор центра образовательных платформ "Промсвязьбанка" арестован по делу о мошенничестве

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал директора центра образовательных платформ "Промсвязьбанка" Ярослава Демченко, задержанного в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Он арестован до 25 мая. Ему вменяют статью об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По данным суда, уголовное дело связано с хищениями при разработке "Платформы управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт"" по заказу Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), где Демченко ранее возглавлял центр цифровой трансформации образования.

Как установило следствие, для работ по контракту была привлечена компания "Клевер", которая не собиралась "исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме". Часть работ по разработке системы была выполнена фиктивно, а ФНФРО принял заведомо несоответствующие условиям контракта работы как исполненные.

В результате, как посчитало следствие, 38 млн рублей по фиктивно выполненным работам по разработке системы были похищены должностными лицами, чем государству был нанесен ущерб в особо крупном размере.

В пресс-службе Минцифры, комментируя сообщения СМИ, сообщили: "Ярослав Демченко - экс-директор проекта "Гостех" компании "Цифрум" - никогда не работал в Минцифры и ФКУ "Гостех" и не имеет отношения к министерству".