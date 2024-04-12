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Стойленский ГОК работает в штатном режиме после заиливания в шахте

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Заиливание при бурении скважины в дренажной шахте произошло на Стойленском ГОКе в Белгородской области, сообщает комбинат на соответствующий запрос "Интерфакса".

"12 апреля при бурении скважины в дренажный шахте Стойленского ГОКа произошло заиливание горной выработки. Для предупреждения риска в работе работников шахты вывели на поверхность. Пострадавших нет. Произошедшее не является аварийной ситуацией и не влияет на работу предприятия", - следует из сообщения.

Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось об аварии на одном из участков шахты на Стойленском ГОКе. В шахте находилось 20 горняков.

Белгородская область Стойленский ГОК
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