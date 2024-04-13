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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Тракторист ранен при атаке БПЛА Белгородского района

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинскими дронами территории Белгородского района.

"Трактор и КамАЗ были атакованы ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. В результате взрыва пострадал тракторист - у мужчины осколочное ранение плеча", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона отметил, что мужчина доставлен в больницу. Оба транспортных средства получили повреждения.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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