Тракторист ранен при атаке БПЛА Белгородского района

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинскими дронами территории Белгородского района.

"Трактор и КамАЗ были атакованы ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. В результате взрыва пострадал тракторист - у мужчины осколочное ранение плеча", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона отметил, что мужчина доставлен в больницу. Оба транспортных средства получили повреждения.