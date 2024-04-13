Российские военные сообщили о 222 сбитых в зоне СВО украинских дронах

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили в зоне спецоперации 222 украинских дрона, а также восемь снарядов HIMARS и Vampire, одну авиабомбу JDAM, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что также за сутки нанесены удары по военнослужащим и военной технике ВСУ в 112 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20826 беспилотных летательных аппаратов, 501 зенитный ракетный комплекс, 15767 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8849 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20960 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в министерстве.