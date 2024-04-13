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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Один человек пострадал при обстреле поселка в Брянской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка.

"(ВСУ) произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами Суземки - административного центра Суземского района", - написал он в телеграм-канале в субботу.

По предварительной информации, сообщил Богомаз, в результате обстрела легкое ранение получила мирная жительница. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

Глава региона добавил, что частично повреждены несколько жилых домовладений, хозпостройки и легковой автомобиль.

Брянская область Александр Богомаз
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