Один человек пострадал при обстреле поселка в Брянской области
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка.
"(ВСУ) произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами Суземки - административного центра Суземского района", - написал он в телеграм-канале в субботу.
По предварительной информации, сообщил Богомаз, в результате обстрела легкое ранение получила мирная жительница. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь.
Глава региона добавил, что частично повреждены несколько жилых домовладений, хозпостройки и легковой автомобиль.