Один человек пострадал при обстреле поселка в Брянской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка.

"(ВСУ) произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами Суземки - административного центра Суземского района", - написал он в телеграм-канале в субботу.

По предварительной информации, сообщил Богомаз, в результате обстрела легкое ранение получила мирная жительница. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

Глава региона добавил, что частично повреждены несколько жилых домовладений, хозпостройки и легковой автомобиль.