Над Белгородской областью сбили еще один украинский БПЛА

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили второй за день беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, попытка атаки была пресечена около 14:30 по московскому времени.

Ранее Минобороны РФ сообщало о сбитом дроне ВСУ над Белгородской областью около 13:30.