Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Над Белгородской областью сбили еще один украинский БПЛА

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили второй за день беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, попытка атаки была пресечена около 14:30 по московскому времени.

Ранее Минобороны РФ сообщало о сбитом дроне ВСУ над Белгородской областью около 13:30.

Минобороны РФ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Сложная ситуация с подъемом воды в Кургане ожидается этой ночью

МИД РФ призвал все стороны к сдержанности в связи с ударом по территории Израиля

Паводок в России

Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа на 28 см

Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа на 28 см
Паводок в России

На реке Тобол возник риск затора из-за смытого моста, который несет к Кургану

Уровень реки Урал в Орске упал ниже критического уровня

Паводок в России

Власти сообщили о стабилизации паводковой обстановки в Оренбуржье

Минобороны РФ заявило о ликвидации 10 дронов ВСУ над Краснодарским краем

Уровень реки Урал у Оренбурга стал снижаться

Уровень реки Урал у Оренбурга стал снижаться

Река Тобол у Кургана поднялась за сутки на 75 см

Паводок в России

Количество затопленных паводком домов растет в Томской области

Количество затопленных паводком домов растет в Томской области
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });