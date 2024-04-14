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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Жителей Таганрога предупредили о возможности подтопления прибрежных территорий

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Ветровой нагон воды на устьевом участке реки Дон может привести к подтоплению низменных и прибрежных территорий в районе Таганрога, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

"По сообщению Главного управления МЧС России по Ростовской области в Таганроге ожидается ухудшение погодных условий. Вечером 14 апреля на устьевом участке реке Дон начнется ветровой нагон воды. Максимальные уровни ожидаются во второй половине дня и вечером 15 апреля", - написал Фатеев.

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