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Белорусские и российские предприниматели смогут без ограничений участвовать в госзакупках

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия подпишут межправсоглашение о признании электронных цифровых подписей при трансграничной торговле, а также соглашение о производстве легкого самолета "Освей", заявил на российско-белорусских переговорах премьер-министр России Михаил Мишустин.

"По итогам наших переговоров мы подпишем межправительственное соглашение о взаимном признании электронно-цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии", - сказал он и добавил, что "теперь белорусские и российские предприниматели смогут без ограничений участвовать в процедурах государственных закупок, совершать другие юридически значимые действия на общих рынках товаров и услуг Союзного государства".

"Еще один документ, который сегодня будет подписан - межправсоглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей", - продолжил Мишустин.

Он отметил, что Союзное государство нуждается в современных самолетах разных классов и типов для перевозки пассажиров и грузов, поэтому Россия и Белоруссия приступают к сотрудничеству в сфере авиастроения на основе равноправного использования технологий и общих производственных мощностей.

Мишустин также поздравил премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с первым полетом белорусской космонавтки Марины Василевской в космос. Мишустин напомнил, что белорусские специалисты принимали участие в строительстве космодрома Восточный, откуда на минувшей неделе стартовала тяжелая ракета-носитель "Ангара А5". По его словам, эти достижения символизируют беспрецедентный уровень кооперации двух стран в области высоких технологий и науки.

Головченко заявил о готовности его Белоруссии страны подключиться к укреплению технологического суверенитета России, в том числе, предоставить имеющиеся производственные мощности и кадровые ресурсы для совместного использования.

"Но надо четко договориться о совместных планах. Например, уже сейчас изготавливаем немалую номенклатуру авиакомпонентов, готовы самостоятельно наращивать мощности, чтобы кратно увеличить выпуск, но давайте пропишем это в какой-то программе, определим совместные обязанности и обязательства", - сказал он.

Белорусский премьер-министр также отметил готовность его страны поставлять в Россию сельхозтехнику и грузовики, но одновременно отметил рост импорта в Россию такой техники из КНР и других стран. Еще Головченко отметил, что Белоруссия для российских инвесторов находится лишь на третьем месте среди стран СНГ, уступая Казахстану и Узбекистану.

"Мы ожидаем, что подписываемый сегодня комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности в Республике Беларусь и Российской Федерации будет способствовать приходу новых российских инвесторов и реализации крупных взаимовыгодных проектов", - сказал он.

Белоруссия Восточный Михаил Мишустин Роман Головченко Освей
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