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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Уровень воды в Тоболе вблизи Кургана за сутки вырос более чем на полтора метра

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол рядом с Курганом за последние два часа поднялся на 7 см и достиг 723 см, сообщает пресс-служба правительства области.

Отмечается, что на 24:00 понедельника (22:00 мск) вода поднялась на 23 см выше отметки неблагоприятной ситуации. Таким образом, за сутки уровень воды в Тоболе в районе Кургана вырос на 158 см.

По данным пресс-службы, вода продолжает прибывать - "в сторону Кургана идет колоссальный объем воды".

Проводится эвакуация из подтопленных микрорайонов.

Ранее сообщалось, что неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные явления - при 850 см.

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что 15-18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни - резкий.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Курган Тобол
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