Минобрнауки РФ ожидает, что 68% выпускников бакалавриата выйдут на работу в этом году

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ прогнозирует по окончанию 2023/2024 учебного года успешное трудоустройство 68% выпускников бакалавриата и специалитета, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев по итогам заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда.

"Ожидается трудоустройство 68% выпускников программ бакалавриата и специалитета, 84% – магистратуры, 90% –аспирантуры. При этом 21% выпускников планируют иные формы занятости – служба в армии, декретный отпуск и продолжение обучения",- сказал Афанасьев, чьи слова привели в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой во вторник.

Там отметили, что в текущем учебном году в системе высшего образования по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры выпустятся порядка 824 тысяч студентов, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Кроме того, около 35 тысяч выпускников завершат обучение по целевым договорам.

Замминистра просвещения Анастасия Зырянова в свою очередь сообщила, что среди выпускников колледжей в текущем году 522 тыс. (60,5%) уже имеют предложения по трудоустройству. По ее данным, 21% планируют службу в армии, 14% продолжат обучение и всего 2,5% находятся под риском не трудоустройства.

"По окончании 2023/2024 учебного года на рынок труда выйдут около 860 тысяч выпускников средних специальных учебных заведений, что почти на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. (…) Наибольшая часть выпускников 45,2% заканчивает обучение по техническим специальностям, 10,9% – по специальностям в сфере здравоохранения, 6,5% приобретут специальности в сфере образования",- отметили в аппарате.

Кроме того, из выпускников проекта "Профессионалитет", первый выпуск которого произойдет в этом году, 64,3% имеют предложения по трудоустройству.