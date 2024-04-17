Система ПВО в Брянской области уничтожила три украинских метеозонда

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над регионом трех метеозондов, запущенных со стороны Украины.

"Пресечена попытка (...) совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Минобороны РФ", - написал глава региона в среду в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.