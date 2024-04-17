Бывшие топ-менеджеры РСКБ получили до 8 лет колонии за растрату 1,5 млрд руб.

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы приговорил к срокам от 5 до 8 лет колонии руководство лишенного лицензии АО "Республиканский социальный коммерческий банк" (РСКБ) по делу о растрате более 1,5 млрд рублей, сообщает в среду прокуратура столицы.

Обвинительный приговор вынесен в отношении бывших топ-менеджеров "РСКБ" Алевтины Павловой, Татьяны Никитиной, Екатерины Барановой, Лилии Мироновой, Галины Лихачевой. Павлову суд приговорил к восьми годам лишения свободы, Баранова и Никитина получили по шесть лет лишения свободы, Лихачева и Миронова - по пять лет лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Фигуранты дела признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), а Павлова также осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

"Установлено, что осужденные, занимая руководящие и управленческие должности в АО "РСКБ", с апреля 2003 по июнь 2015 года совершили хищение чужого имущества, вверенного виновным, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.

Так, по данным прокуратуры, Павлова, Никитина, Баранова, Лихачева и Миронова заключили от имени банка более 2,8 тыс. фиктивных кредитных договоров с 40 подконтрольными им техническими юридическими лицами.

"В дальнейшем по указанию участников организованной группы со счета банка "РСКБ" на указанные ими счета подконтрольных организаций были переведены денежные средства на общую сумму более 20,7 млрд рублей. Осознавая невозможность возврата кредитных средств, с целью сокрытия совершаемого ими продолжаемого преступления и обращения похищенных денежных средств в свою пользу, совершили финансовые операции и сделки, не имеющие экономической целесообразности, якобы связанные с расчетами за товары и услуги, с использованием расчетных счетов подконтрольных технических юридических лиц", - сказали в ведомстве.

Для сокрытия преступления часть похищенных денежных средств - более 19,1 млрд рублей были возвращены в банк в качестве погашения сумм основного долга, процентов, штрафов и иных платежей по ранее выданным кредитам, а более 1,5 млрд рублей "присвоены и использованы членами организованной группы по своему усмотрению", сообщили в прокуратуре.

"Кроме этого, Павлова, занимая должность председателя правления банка "РСКБ", имея положительную деловую репутацию в банковской сфере, для личных нужд стала привлекать материально-обеспеченных физических лиц, в том числе клиентов банка, для заключения от своего имени договоров процентных займов", - добавили там.

В 2014 году Павлова заключила с предпринимателем договор процентного займа под залог квартиры, расположенной на Гоголевском бульваре, получив от него денежные средства в сумме 100 млн рублей.

"Однако документы на регистрацию договора в государственных органах не подала по причине нахождения квартиры в другом залоге, а похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению", - сообщили в прокуратуре.

ЦБ РФ отозвал лицензию РСКБ с 10 июня 2015 года. Банк проводил высокорискованную кредитную политику и размещал денежные средства в низкокачественные активы, отмечалось в сообщении регулятора.

РСКБ по итогам первого квартала 2015 года занимал 489-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".