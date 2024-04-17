В России за четыре года стало в 1,5 раза больше сотрудников IT-компаний

Средняя зарплата в IT-отрасли выросла в 1,7 раза, до 155 тысяч рублей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В России за последние четыре года количество сотрудников компаний IT-отраслиувеличилось в 1,5 раза, кадровый потенциал не исчерпан, заявил после совещания у президента министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Количество сотрудников IT-компаниях за четыре года увеличилось в полтора раза. Много было опасений, что мы исчерпали кадровые возможности наращивать потенциал разработчиков наших ведущих, но в целом в 1,5 раза увеличили их численность. И средняя зарплата выросла тоже в IT-отрасли в 1,7 раза. По итогам 2023 года она составляет 155 тысяч рублей", - сказал он.

По его словам, "это показывает, что востребованность есть, есть, куда расти".