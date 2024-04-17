Бахрушинский музей дал старт проекту "Пушкин и театр" в Псковской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Псковском музее-заповеднике дали старт выставочному проекту Бахрушинского музея к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В экспозицию вошли декорации к спектаклям работы Михаила Врубеля, Константина Коровина, Василия Поленова, более ста экспонатов покажут впервые.

"Мы рады дать старт всероссийскому выставочному проекту именно здесь в Пскове. В Псковских землях величайший русский поэт написал свыше 100 произведений, включая легендарные "Борис Годунов" и "Евгений Онегин", - сказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, слова которой привели в пресс-службе музея.

Она отметила, что Бахрушинский музей обладает самой обширной коллекцией театральной "Пушкинианы", что позволяет музею представить музыкальную часть наследия в совершенной полноте. В выставочных залах Псковского музея-заповедника в рамках проекта "Пушкин и театр" впервые экспонируются 125 предметов из фондового собрания Бахрушинского музея.

Как отметили в музее, структура выставки определяется мыслью поэта о народном характере театрального искусства и состоит из шести последовательно расположенных кругов-площадей, внутри которых посетители становятся участниками представления.

"Посетители познакомятся и с интерпретациями произведений Пушкина в исполнении прославленных артистов Федора Шаляпина, Леонида Собинова, Ивана Мельникова, — и с постановками режиссеров Константина Станиславского, Всеволода Мейерхольда, Александра Таирова", – отметил куратор выставки, заслуженный деятель искусств России Александр Чепуров.

Также на выставке можно будет увидеть классические воплощения героев "Бориса Годунова" - Варлаама, Мисаила, Юродивого, - созданных художником Владимиром Щуко для спектакля московского Малого театра в 1937 году. Также посетители увидят эскизы декораций к постановкам известных всем с самого детства пушкинских сказок: "Золотой петушок" в декорациях Натальи Гончаровой, "Сказка о царе Салтане" - Врубеля, "Руслан и Людмила" - художника Андреаса Роллера.

Выставка будет открыла в Псковском музее-заповеднике до 19 мая. Затем ее примет Музей-заповедник "Казанский Кремль" (31 мая – 20 июля); после - Музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (2 августа – 15 сентября).

"Передвижная версия проекта будет представлена в Бердянском художественном музее им. Бродского. Важной частью проекта также станет демонстрация за рубежом. Бахрушинский музей совместно с Россотрудничеством покажет выставку в Русских домах в Азербайджане и в Австрии", - добавили в музее.