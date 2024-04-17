Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Уровень воды в Тоболе в Кургане достиг 946 см

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в Кургане прибавил еще 3 см, достигнув 946 см, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

Это данные на полночь 18 апреля по местному времени (22:00 17 апреля по Москве). В 22:00 по курганскому времени уровень воды составлял 943 см.

На 8:00 по местному времени уровень Тобола преодолел отметку "опасного явления" (850 см). Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

Вадим Шумков Курган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперт заявил, что больше половины госзаказчиков не планируют импортозамещать ПО

Что произошло за день: среда, 17 апреля

Гендиректор судоверфи "Красное Сормово" может досрочно уйти с должности

Паводок в России

В Кургане вода в Тоболе поднялась до 943 см

В Кургане вода в Тоболе поднялась до 943 см

В РФ обсуждают создание единого оператора поставок топлива для АПК по образцу Татарстана

Разработчики ПО пожаловались на нерациональное использование денег из бюджета

Банк России отметил частое попадание в ДТП водителей с ОСАГО моложе 25 лет

Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году

Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году

Сенаторы поддержали закон о порядке оплаты сверхурочной работы

Аэропорт "Иваново" прошел сертификацию и возобновит рейсы с 18 апреля

Аэропорт "Иваново" прошел сертификацию и возобновит рейсы с 18 апреля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });