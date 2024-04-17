Уровень воды в Тоболе в Кургане достиг 946 см

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в Кургане прибавил еще 3 см, достигнув 946 см, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

Это данные на полночь 18 апреля по местному времени (22:00 17 апреля по Москве). В 22:00 по курганскому времени уровень воды составлял 943 см.

На 8:00 по местному времени уровень Тобола преодолел отметку "опасного явления" (850 см). Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.