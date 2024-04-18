Более 200 участков во Владимирской области остаются в зоне подтопления

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - По последним данным, во Владимире и ряде районов подтоплено 206 приусадебных участков и три дорожных участка, сообщает Главное управление МЧС по региону в четверг.

"Всего в зоне подтопления расположено 206 домов, в которых проживает 251 человек, из них 31 ребенок. Вопросы жизнеобеспечения решены, эвакуация не требуется. Уровень воды в реках снижается, но ожидается подтопление дорог в Муромском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время уровни воды на малых реках области постепенно снижаются, рост сохраняется на самой крупной реке региона - Оке.

Также сообщается, что угрозе лесных и ландшафтных пожаров подвержены 384 населенного пункта, 163 территории садоводческих товариществ и 27 учреждений летнего детского отдыха.

С начала года в области зарегистрировано 49 случаев палов растительности на общей площади чуть более 80 гектаров, из которых 22 произошли на территории населенных пунктов, отмечает главк МЧС.