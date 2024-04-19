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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Белгороде и пригороде отменена ракетная опасность

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности, ранее запущенного в регионе.

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в телеграм-канале.

Ракетная угроза действовала в Белгороде и Белгородском районе около 45 минут. За вечер четверга сирена звучала в регионе дважды. Также белгородская мэрия сообщала об опасности атаки беспилотников в городе.

Белгород Вячеслав Гладков
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