В Белгороде и пригороде отменена ракетная опасность

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности, ранее запущенного в регионе.

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в телеграм-канале.

Ракетная угроза действовала в Белгороде и Белгородском районе около 45 минут. За вечер четверга сирена звучала в регионе дважды. Также белгородская мэрия сообщала об опасности атаки беспилотников в городе.