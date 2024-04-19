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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Хинштейн сообщил о задержании подростков за попытку поджечь военный Ми-8

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Самарской области и оперативники полиции задержали двух 16-летних школьников из Тольятти за попытку поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме "Кряж", сообщил в Telegram депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отмети, что попытка поджога была неудачной.

Задержанные "признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона".

По информации депутата, с начала года они подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и нефункционирующий поезд на железнодорожной станции "Жигулевское Море".

В отношении задержанных военные следователи СКР возбудили уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК).

Александр Хинштейн СКР Ми-8 Тольятти ФСБ Самарская область Кряж
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